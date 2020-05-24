حنان طاهر: السيسي يقود مواجهة كورونا في أفريقيا رغم تسليمه رئاسة الاتحاد

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ضمت القمة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورؤساء كلٍّ من: كينيا، ومالي، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، ورواندا، وزيمبابوي، ورئيس وزراء إثيوبيا، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، ورئيس مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض.





وجاءت القمة المصغرة لمتابعة نتائج القمة السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن سبل التعامل مع تداعيات أزمة كورونا المستجد (كوفيد 19) على الدول الأفريقية، وتحديد أولويات القارة لمكافحة الفيروس بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وكذا التشاور بخصوص نتائج اجتماع قمة مجموعة العشرين الأخيرة والتنسيق مع دولها بشأن الاحتياجات الأفريقية في هذا الإطار.





وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم التوافق بين زعماء إفريقيا على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في القارة.





وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق وأيضا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى توجيه مبادرة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الإفريقية.





وقد عقدت مصر، 5 مؤتمرات للشباب، منها: 4 مؤتمرات لشباب مصر في محافظات أسوان والإسماعيلية والإسكندرية، والخامس كان لشباب العالم بمدينة شرم الشيخ.





وقد ساعدت تلك المؤتمرات في فتح قنوات تواصل مباشرة بمنتهى الشفافية مع كافة المواطنين، ومد جسور الحوار بين كافة أطياف المجتمع المصري والقيادة السياسية.





وبرعاية الرئيس السيسي انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 في مدينة شرم الشيخ، حيث يجتمع الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع فى تجربة أكثر ثراءً وتنوعًا، وحصلت القارة الإفريقية على العديد من النتائج المبهرة.



