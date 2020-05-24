حنان طاهر: السيسي يقود مواجهة كورونا في أفريقيا رغم تسليمه رئاسة الاتحاد

أكدت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لـ اتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصمم على قيادة جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم تسليمه رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا.
وأوضحت د. حنان طاهر، في كتابها "عام بـ 1000 عام"، والذي صدر مؤخرا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في (مارس 2020) في قمة مصغرة عبر وسائل الاتصال مع عدد من القادة الأفارقة، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.
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ضمت القمة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورؤساء كلٍّ من: كينيا، ومالي، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، ورواندا، وزيمبابوي، ورئيس وزراء إثيوبيا، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض.
وجاءت القمة المصغرة لمتابعة نتائج القمة السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن سبل التعامل مع تداعيات أزمة كورونا المستجد (كوفيد 19) على الدول الأفريقية، وتحديد أولويات القارة لمكافحة الفيروس بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وكذا التشاور بخصوص نتائج اجتماع قمة مجموعة العشرين الأخيرة والتنسيق مع دولها بشأن الاحتياجات الأفريقية في هذا الإطار.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم التوافق بين زعماء إفريقيا على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في القارة.
وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق وأيضا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى توجيه مبادرة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الإفريقية.
ويحرص الرئيس على التواصل بينه وبين الشباب من أنحاء الجمهورية، وذلك عن طريق المؤتمرات التي أقيمت؛ بداية من مؤتمر "أبدع.. انطلق"، عام 2016، وشاركت فيها القوى السياسية والإعلاميون والأحزاب وطلاب الجامعات، وشباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة.
وقد عقدت مصر، 5 مؤتمرات للشباب، منها: 4 مؤتمرات لشباب مصر في محافظات أسوان والإسماعيلية والإسكندرية، والخامس كان لشباب العالم بمدينة شرم الشيخ.
وقد ساعدت تلك المؤتمرات في فتح قنوات تواصل مباشرة بمنتهى الشفافية مع كافة المواطنين، ومد جسور الحوار بين كافة أطياف المجتمع المصري والقيادة السياسية.
وبرعاية الرئيس السيسي انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 في مدينة شرم الشيخ، حيث يجتمع الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع فى تجربة أكثر ثراءً وتنوعًا، وحصلت القارة الإفريقية على العديد من النتائج المبهرة.
وأوصى الرئيس، في الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الإفريقي في نسخته الأولى والذي انعقدت فعالياته بمدينة أسوان، خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس 2019، بدعوة الشباب؛ لتأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية، ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي.