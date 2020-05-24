صبا مبارك تعود إلى الدراما البدوية مرة أخرى.. فيديو

قالت الفنانة الأردنية صبا مبارك, إنها تجيد اللغة البدوية جيدا، مشيرة إلى أنها عادت للدراما البدوية لأنها منذ وفاة ياسر المصري وهي تريد أن تقوم بعمل شئ تهديه له بعد وفاته.

وأضافت صبا مبارك خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية, أن المسلسل الذي تقوم به هي ومجموعة من الفنانين يكون إهداء إلى روح ياسر المصري.

وتابعت صبا مبارك قائلة: أنها تحب اللهجة البدوية كثيرا وتريد أن تعيد لها هيبتها مرة أخرى كما كانت, موضحة أن المسلسلات البدوية أصبحت تجارية وليس فن.

وأوضحت صبا مبارك, أن اللهجة البدوية أرض خصبة جدا كي تفعل منها أعمال فنية مميزة لان بها تراث عظيم وأشياء كثيرة من التاريخ العربي.

وأشارت إلى أن مسلسل حارس الجبل مختلف شخصياته صاحبة إرادة وحقيقة ملثما تكون في المجتمع البدوي.