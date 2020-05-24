دنيا سمير غانم تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









وظهرت دنيا في الصورة مع والدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز وشقيقتها إيمي سمير غانم، والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.





ودعت دنيا لرجاء الجداوي متمنية لها الشفاء من فيروس كورونا كما كتبت معلقة: "اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى بنحبك أوى".





شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى وخاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم



