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فن

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. إسعاد يونس: هتقومي منها

الأحد 24/مايو/2020 - 07:11 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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محمد بدران
نشرت الفنانة اسعاد يونس، صورة للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ودعت لها بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 


وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة: "حاتقومي ان شاء الله منها يا روحي، باسم الله الشافي المعافي حاتقومي منها 🤲🏻🤲🏻🤲🏻" 

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».


وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.

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