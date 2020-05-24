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فن

ادعوا لحبيبتنا.. آيتن عامر تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت فى الصورة الفنانة رجاء الجداوي و هى تدعو لها.


وكتبت معلقة على الصورة :" ادعوا لحبيبتنا رجاء الجداوي ربنا يشفيها و يعافيها ارجوكوا".


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وقام جمهورها بالدعاء لها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

انسانة محترمة ربنا يشفيها و يعافيها
ربنا يقومها بالسلامه
ربنا يخليهالنا


وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.


وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».

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