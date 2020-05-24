محمد رمضان: مسلسل البرنس نجح بسبب فريق العمل.. فيديو

قال الفنان محمد رمضان, إن فريق عمل مسلسل البرنس جميعهم موهوبين وقدموا عمل درامي رائع جدا ومختلف.

وأضاف الفنان محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن المخرج محمد سامي مخرج مسلسل البرنس أعطي مساحات لكل ممثل حتي يستطيع أن يظهر جزء من إمكانياته.

وتابع محمد رمضان, أن الفنانين الذين اشتركوا في مسلسل البرنس يمتلكون الكثير من الامكانيات الفنية والحمدلله اننا استطعنا تكوين فريق عمل قوي فنيا وانسانيا ومهنيا.

وأوضح الفنان محمد رمضان, أن كواليس مسلسل البرنس كانت عبارة عن أسرة فنية واحدة بين فريق عمل قوي يعملون علي قلب رجل واحد حتي يستطيعون اخراج عمل درامي قوي.

وأشار إلي أن جميع فريق عمل مسلسل البرنس عملوا علي ان يكون هذا المسلسل من ضمن أقوي الاعمال التى قاموا بها وحققت نجاحات كبيرة.