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توك شو

محمد سامي أفادنا جدا وضرنا جدا في مسلسل البرنس.. إدوارد يوضح بالفيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 11:11 م
ادوارد
ادوارد
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محمد حليم قنديل

قال الفنان إدوارد, إن المخرج محمد سامي طلب منه ان يكون دوره مظبوط في مسلسل البرنس.

وأضاف إدوارد خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن محمد سامي قال له اننا نريد ميزان حتي نظبط الكوميديا في دوره بالمسلسل.

وتابع الفنان إدوارد, قائلا "محمد سامي قالي احنا مش عاوزين نهزر أو نأڤور وعايزين كل حاجة مظبوطة بالظبط.. وان كل حاجة كانت بتحصل في المشاهد كان محمد سامي هو اللي قايلنا عليها".

وأوضح الفنان إدوارد, أن المخرج محمد سامي فادنا أوي وضرنا أوي, فادنا أوي ان فريق العمل حس بقيمة المسلسل مع الناس والمشاهدين وضرنا اننا لن نستطيع أن نعمل مرة أخري.

وأشار إلي أنه, مزاحا يفكر ان يعتزل من الفن أو يقوم بفتح مشروع خاص له.

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