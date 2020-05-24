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أخبار البلد

الرئيس النمساوي يعتذر للشعب عن مخالفة قانون كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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ا ش ا
قدم الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين اعتذاره إلى الشعب النمساوي عن مخالفته لقانون كورونا بالجلوس في أحد المطاعم مع زوجته بعد مواعيد إنهاء العمل المبكر في المطاعم التي طبقت بسبب أزمة كورونا.


وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات اليوم - إن الشرطة داهمت المطعم الذي كان يتناول العشاء فيه مع زوجته وبعض الأصدقاء ولم ينتبها إلى تجاوز الوقت، مشيرا إلى أنه سيقوم بسداد الغرامة المفروضة على المطعم وفق القانون وقدرها 30 ألف يورو.


يشار إلى أن المطاعم عادت إلى العمل فى منتصف الشهر الجاري بشرط الانتهاء قبل الحادية عشرة مساء ولكن الرئيس وأصدقاءه لم يتنبهوا لتجاوز موعد الاغلاق ولم يقم مدير المطعم بلفت نظره لكونه أحد زبائن المطعم ولم يكن قد انتهي من وجبة السمك المفضلة له ولكن الشرطة داهمت المطعم وحررت محضرا للرئيس ولمدير المطعم.


وأثارت هذه الحادثة اهتماما واسعا من وسائل الإعلام النمساوية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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