1.4 مليار جنيه مبيعات العرب بالبورصة منذ بداية العام

سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7373.9 مليون جنيه بالبورصة المصرية فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 1476 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





الأجانب على نسبة 28.7 %و العرب على 4.4 و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ









اقرأ أيضًا: اعرف مواعيد تسليم 912 شقة في الشيخ زايد



