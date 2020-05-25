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اقتصاد

1.4 مليار جنيه مبيعات العرب بالبورصة منذ بداية العام

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7373.9 مليون جنيه بالبورصة المصرية فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 1476 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.7 %و العرب على 4.4 و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 522.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.


جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.9 %و سجل العرب 7.4%.
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