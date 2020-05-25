1.4 مليار جنيه مبيعات العرب بالبورصة منذ بداية العام

سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7373.9 مليون جنيه بالبورصة المصرية فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 1476 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.7 %و العرب على 4.4 و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 522.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
اقرأ أيضًا:
جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.9 %و سجل العرب 7.4%.