خلال الأسبوع الماضي..تراجع مؤشر البورصة بنسبة 1.7%

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا.
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خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تباين أداء مؤشراتها.
وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.41% مسجلا مستوى 542.6 مليار جنيه مقابل 544.9 مليار جنيه.
وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 10109.9 نقطة،مسجلا انخفاضا بنحو 1.72% بينما سجل مؤشر EWI EGX70،صعودا بنسبة 1.7% ليستقر عند مستوى 1131 نقطة.
بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 0.01% لتغلق عند مستوى 1420 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.33%مغلقا عند 11626 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 0.57% مغلقا الفترة عند 1829 نقطة.