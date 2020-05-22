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اقتصاد

خلال الأسبوع الماضي..تراجع مؤشر البورصة بنسبة 1.7%

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا.

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خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تباين أداء مؤشراتها.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.41% مسجلا مستوى  542.6 مليار جنيه مقابل 544.9 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 10109.9 نقطة،مسجلا انخفاضا بنحو 1.72% بينما سجل مؤشر EWI EGX70،صعودا بنسبة 1.7% ليستقر عند مستوى 1131 نقطة.

بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 0.01% لتغلق عند مستوى 1420 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.33%مغلقا عند 11626 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 0.57% مغلقا الفترة عند 1829 نقطة.

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