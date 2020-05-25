AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:40 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
Advertisements
مصطفى كرم

وجه الفنان يوسف الشريف الدعم للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وغرد يوسف الشريف عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏أطيب التمنيات بالشفاء العاجل للفنانه القديرة رجاء الجداوي".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

إقرأ أيضا :

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. فيديو

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابتها بـ كورونا.. آخر من خالط رجاء الجداوي بمسلسل لعبة النسيان

إن شاء الله تعدي.. إنجي وجدان تدعو لـ رجاء الجداوي بالشفاء من كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. تعرف على أصدقاء رجاء الجداوي المقربين

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا.. آخر من ظهرت معهم رجاء الجداوي

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. يسرا: ربنا يخليكى لينا

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. إسعاد يونس: هتقومي منها

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف أسباب رفض زيارة وزير خارجية قطر للخرطوم

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

دولة عربية تكشف خدعة كورونا لديها وترفع الحظر نهائيا قريبا

شاهد.. نجل الشهيد المقدم باسم فكري: بحبك يا ريس وواحشتني يا بابا

لحظة القبض على إرهابي كبير يعمل لصالح أردوغان في ليبيا.. فيديو

بشرى سارة .. عرض مسلسل "الاختيار 2" في رمضان 2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف