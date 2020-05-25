يوسف الشريف يوجه رسالة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

وجه الفنان يوسف الشريف الدعم للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.



وغرد يوسف الشريف عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏أطيب التمنيات بالشفاء العاجل للفنانه القديرة رجاء الجداوي".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. فيديو

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.

