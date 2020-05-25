عالم حاصل على نوبل يزعم تسبب عمليات الحظر في تفشي وباء كورونا

زعم عالم حاصل على جائزة نوبل أن الحظر المفروض بالعالم إثر فيروس كورونا التاجي ربما يتسبب في وفيات أكثر مما أنقذ.

ووفقا صحيفة ديلي ميل البريطانية، اقترح مايكل ليفيت ، الأستاذ بجامعة ستانفورد الذي تنبأ بشكل صحيح بالحجم الأولي لوباء كورونا، أن قرار إبقاء الناس في الحجر كان بدافع "الذعر" وليس مبني على أساس علمي.

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وقال البروفيسور ليفيت أيضا إن النظرية التي دفعت قيام الحكومة بتأمين الإغلاق التي نفذها البروفيسور نيل فيرجسون، ضعفت عدد القتلى بـ 10 أو 12 مرة.

وادعى العالم الحائز على جائزة نوبل، في تقرير جيه بي مورجان إن عمليات الغلق فشلت في تغيير مسار الوباء و بدلًا من ذلك تسببت في تدمير ملايين سبل العيش.

وقال المؤلف ماركو كولانوفيتش ، وهو فيزيائي مدرب وخبير استراتيجي في جيه بي مورجان ، أن عمليات لإغلاق كانت "غير فعالة أو متأخرة" ولم يكن لها تأثير يذكر.

وقال إن انخفاض معدلات الإصابة منذ رفع عمليات الإغلاق يشير إلى أن الفيروس "من المحتمل أن يكون له ديناميكياته الخاصة" التي "لا علاقة لها بإجراءات الإغلاق غير المتسقة في كثير من الأحيان".