على طريقتها.. وفاء عامر تحتفل بعيد الفطر مع والدتها وشقيقتها.. شاهد

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهور بصورة جديد لها مع اسرتها من داخل المنزل احتفالا بأول ايام عيد الفطر المبارك.

وظهرت وفاء عامر بالصورة مع امها ونجلها و شقيقتها الفنانة أيتن عامر بملابس منزليه دون أي تكلف وعلق على الصورة قائلة "أحلى حاجه في حياتي ربنا يخليكو ليا".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "كل سنة وانتم دايما بخير وطيبين" و "ربنا يخليكو لبعض" و " منورين عيد سعيد عليكم" و " ماشاء الله عليكم".





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وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.