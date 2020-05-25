بعد رفضه السفر.. كارتيرون يطمئن على أسرته بفرنسا هاتفيا

يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواصل مع أسرته هاتفيا بشكل يومي معتمدا على برامج الاتصالات عبر الإنترنت للاطمئنان عليهم.
وتتواجد أسرة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حاليا في بلاده بينما يتواجد هو في مصر حيث فضل البقاء بالقاهرة طوال الفترة الماضية وعدم الذهاب إلى بلاده رغم توقف النشاط الرياضي في أكثر من شهرين.
وكان مسؤولو الزمالك اجتمعوا مع الفرنسي كارتيرون للاتفاق على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
واستطاع المدرب الفرنسي أن يقود الزمالك للتتويج بالسوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي خلال شهر فبراير الماضي.
ويخوض لاعبوا الفريق الأبيض تدريبات منزليه علي فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس الكورونا.