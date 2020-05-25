بعد رفضه السفر.. كارتيرون يطمئن على أسرته بفرنسا هاتفيا

يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواصل مع أسرته هاتفيا بشكل يومي معتمدا على برامج الاتصالات عبر الإنترنت للاطمئنان عليهم.

وتتواجد أسرة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حاليا في بلاده بينما يتواجد هو في مصر حيث فضل البقاء بالقاهرة طوال الفترة الماضية وعدم الذهاب إلى بلاده رغم توقف النشاط الرياضي في أكثر من شهرين.