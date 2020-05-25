AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في عيد ميلاده.. ميدو يكشف عن سر شراء جنش من ماله الخاص وقت إفلاس الزمالك.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:28 ص
ميدو
ميدو
Advertisements
مصطفى كرم

كشف الكابتن أحمد حسام ميدو لأول مرة عن قيامه بالتكفل بشراء حارس مرمي نادي الزمالك محمود جنش من ماله الخاص وقت إفلاس نادي الزمالك ليتم خصمها من مستحقاته بعد ذلك

وكتب ميدو عبر تويتر مهنأ محمود جنش بعيد ميلاده قائلا"‏وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو لحارس كويس جدا وماكانش في فلوس في النادي نشتريه فقررت اني ادفع الفلوس واخصمها من مستحقاتي".

وتابع "قرار لن اندم عليه أبدا جنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم ..رجل بمعنى الكلمة كل سنه وانت طيب".

أوناجم مداعبًا جنش :" مجنون ولكن طيب"

وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين" ‏‎‎اول مرة اعرف المعلومة دى شكرا يا ‎#عالمى وهديتك من اجمل واحلى الهدايا ربنا يديم حبك للزمالك وكل سنة وخير اجناش الأرض بخير وسعادة ... دمتم فخر لكل ‎#زملكاوي" و" ‏‎‎ياريت بعض من يسمون نفسهم زملكاوية يتعلموا الانتماء ويعرفوا قيمة الزمالك منك" و "‏‎‎عاش ياعالمي ابو الاجناش يستاهل".

ويحتفل محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك اليوم بعيد ميلاده ال 32 والذي يوافق الخامس والعشرون من مايو كل عام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنش يشعل السوشيال ميديا بصورة مع أولاده.. شاهد

محمود جنش داخل نادي الزمالك في أحدث ظهور له

أوناجم مداعباً جنش :" مجنون ولكن طيب"

ترشيحاتنا

أهم الأخبار | جزء ثان لمسلسل "الاختيار".. الزمالك يتراجع عن نادي القرن.. ووصفة من محافظ الدقهلية للشفاء من كورونا

في أول أيام العيد.. استشهاد الطبيب أحمد النني بـ فيروس كورونا

غرق طبيب بشاطئ مينا حشيش بمطروح

حكم صيام الست أيام من شوال .. قولان للعلماء ومكروه عند الإمام مالك

كل الناس اتخلت عني ونفسيتي في الأرض.. رسائل مؤثرة من ريهام سعيد لـ ياسمين عبد العزيز.. شاهد

الصحة السعودية: 2083 إصابة جديدة بكوورنا في 5 مدن.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف