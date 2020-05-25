في عيد ميلاده.. ميدو يكشف عن سر شراء جنش من ماله الخاص وقت إفلاس الزمالك.. شاهد

كشف الكابتن أحمد حسام ميدو لأول مرة عن قيامه بالتكفل بشراء حارس مرمي نادي الزمالك محمود جنش من ماله الخاص وقت إفلاس نادي الزمالك ليتم خصمها من مستحقاته بعد ذلك

وكتب ميدو عبر تويتر مهنأ محمود جنش بعيد ميلاده قائلا"‏وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو لحارس كويس جدا وماكانش في فلوس في النادي نشتريه فقررت اني ادفع الفلوس واخصمها من مستحقاتي".

وتابع "قرار لن اندم عليه أبدا جنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم ..رجل بمعنى الكلمة كل سنه وانت طيب".

أوناجم مداعبًا جنش :" مجنون ولكن طيب"

وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين" ‏‎‎اول مرة اعرف المعلومة دى شكرا يا ‎#عالمى وهديتك من اجمل واحلى الهدايا ربنا يديم حبك للزمالك وكل سنة وخير اجناش الأرض بخير وسعادة ... دمتم فخر لكل ‎#زملكاوي" و" ‏‎‎ياريت بعض من يسمون نفسهم زملكاوية يتعلموا الانتماء ويعرفوا قيمة الزمالك منك" و "‏‎‎عاش ياعالمي ابو الاجناش يستاهل".

ويحتفل محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك اليوم بعيد ميلاده ال 32 والذي يوافق الخامس والعشرون من مايو كل عام.