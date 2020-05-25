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منوعات

حرائق الزومبي المدمرة تندلع بالقطب الشمالي

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

يخشى العلماء من اندلاع حرائق يطلق عليها مصطلح حرائق الزومبي ، في أجزاء من القطب الشمالي ، كما اشتعات النيران المدمرة العام الماضي في سيبيريا وألاسكا.


 ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، يعتقد بعض الخبراء أن الحوادث الطبيعية النادرة يمكن أن تكون مسؤولة جزئيًا عن اندلاع حرائق جديدة في سيبيريا مؤخرا،  ففي صيف 2019 ، اندلعت حرائق الغابات الهائلة في جميع أنحاء جرينلاند وسيبيريا وألاسكا لتكون أعمدة ضخمة من الدخان يمكن رؤيتها من الفضاء.


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ومع ذوبان الثلوج الشتوية ، اندلعت المزيد من الحرائق ، مما دفع بعض الخبراء الى تسميتها بحرائق الزومبي، حيث كانت تلتهم النباتات والثلوج طوال فصل الشتاء الماض .


ويعتقد توماس سميث،  الخبير الجغرافي في كلية لندن للاقتصاد، أن حرائق الزومبي هو ما نرى  الآن في القطب الشمالي، ما ينذر بخطر زيادة النيران بمنطقة القطب الشمالي وإذابة المزيد من الثلوج.

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