سكان روض الفرج يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي والقمامة

أرسل القارئ حمدي الكتبي، المقيم بروض الفرج، شكواه لموقع "صدى البلد"، يشكو من انتشار مياه الصرف الصحي والقمامة.





وقال الكتبي في شكواه: "نحن سكان شارع فوزي من ابن الرشيد تعاني من انتشار مياه الصرف الصحي مختلطة مع القمامة مما تتسبب في انتشار الحشرات الضالة بالمنطقة والتي تهدد حياة السكان".





وأوضح أنه قام بتقديم عدة شكاوي ولكن لم ينظر المسؤولين لها .





وطالب بسرعة حل هذه المشكلة للحفاظ علي حياة السكان للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال علي : 01061354135



