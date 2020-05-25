إحنا مش بتوع حداد لـ أحمد جمال تحقق نصف مليون مشاهدة.. شاهد

حققت أغنية "احنا مش بتوع حداد" لـ أحمد جمال ، نجاح كبير جدًا، حيث تخطت حاجز الـنصف مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :" وقف هنا و افتح جميع كُتب التاريخ و أكتب و قول .. أبطال بتعشق أرضها و تضحى عادى بعمرها وسط الزهول .. صمت المكان فجر و أدان وصلوا حي على الحياه .. نده الوطن لبوا نداه ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته أكيد ينول".





وأحنا مش بتوع حداد أحنا نار تحت الرماد أحنا صخر ميتكسرش و كل ضربة يزيد ثبات .. منسى حي ميتنسيش بعد أرضى خلاص مفيش منسى ١٠٠ مليون يموتوا و البلد دى متنحنيش .. الولاد راضيين يموتوا الولاد عاشقين ترابها الولاد واقفين يقاتلوا للى فيها و اللى سابها .. الولاد حالفين ليمحوا كل من فكر يعادى كفنى علمك يا بلادى ربنا أخيرًا كتبها".





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أغنية "احنا مش بتوع حداد" كلمات محمد طارق، والحان احمد جمال، وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام، إنتاج ستار إيدج برودكشن وآربو، أحمد عبد السلام - هاني عزيز، منتج فني : هبه غندور.



