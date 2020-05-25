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فن

إحنا مش بتوع حداد لـ أحمد جمال تحقق نصف مليون مشاهدة.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:00 ص
احنا مش بتوع حداد
احنا مش بتوع حداد
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آيه عاطف
حققت أغنية "احنا مش بتوع حداد" لـ أحمد جمال، نجاح كبير جدًا، حيث تخطت حاجز الـنصف مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" وقف هنا و افتح جميع كُتب التاريخ و أكتب و قول .. أبطال بتعشق أرضها و تضحى عادى بعمرها وسط الزهول .. صمت المكان فجر و أدان وصلوا حي على الحياه .. نده الوطن لبوا نداه ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته أكيد ينول".

وأحنا مش بتوع حداد أحنا نار تحت الرماد أحنا صخر ميتكسرش و كل ضربة يزيد ثبات .. منسى حي ميتنسيش بعد أرضى خلاص مفيش منسى ١٠٠ مليون يموتوا و البلد دى متنحنيش .. الولاد راضيين يموتوا الولاد عاشقين ترابها الولاد واقفين يقاتلوا للى فيها و اللى سابها .. الولاد حالفين ليمحوا كل من فكر يعادى كفنى علمك يا بلادى ربنا أخيرًا كتبها".

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أغنية "احنا مش بتوع حداد" كلمات محمد طارق، والحان احمد جمال، وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام، إنتاج ستار إيدج برودكشن وآربو، أحمد عبد السلام - هاني عزيز، منتج فني : هبه غندور.

والفيديو كليب من إخراج : محمد القاضي، ديجيتال ساوند : محمد جابر، هشام الجزار، فادي شرارة.
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