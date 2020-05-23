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أحمد جمال: أبطال أغنية "إحنا مش بتوع حداد" ضباط أصدقاء الشهيد منسي

السبت 23/مايو/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض برنامج "التاسعة" تقديم الإعلامية هبة جلال والمذاع عبر قناة الأولى المصرية، أغنية "إحنا مش بتوع حداد" للفنان أحمد جمال، حيث تتناول الأعنية جانبا من تضحيات وبطولات القوات المسلحة.


وظهر بفيديو الأغنية حمزة أحمد منسى، نجل البطل أحمد المنسى، فضلا عن مجموعة من صور الشهداء.


ومن جانبه قال الفنان أحمد جمال، أن أغنية إحنا مش بتوع حداد تسببت في حالة إيجابية لكل فريق العمل، موضحا:" كل واحد ساب اللى بيعمله واشتغل في الإغنية".


 وأردف:" أبطال أغنية "احنا مش بتوع حداد" هم مجموعة ضباط منهم أصدقاء للبطل منسي".


وأكمل:" إحنا مش بتوع حداد جاءت لتخليد ذكرى الشهيد المنسى ووافقت على غنائها بمجرد عرضها علي".  
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