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فن

بمشاركة ابن المنسي .. أحمد جمال يطلق "احنا مش بتوع حداد"

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
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منار نور
أطلق النجم احمد جمال أغنية جديدة على روح الشهداء بمشاركة ابن الشهيد " احمد المنسي " بعنوان " احنا مش بتوع حداد . 

ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا عبر السوشيال ميديا تزامنا مع حلقة اليوم من مسلسل الاختيار واستشهاد المنسي . 

وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل . 



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