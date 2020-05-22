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فن

شاهد حرص المواطنين على مشاهدة مسلسل الاختيار.. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:39 ص
مسلسل الإختيار
مسلسل الإختيار
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مصطفى كرم _ عدسة :كيرلس صلاح

حرص عدد كبير من الأهالي على متابعة الحلقة ال28 من مسلسل الإختيار التي تجسد تضحيات شهداء القوات المسلحة في معركة البرث والتي استشهد بها العقيد أحمد المنسي.

ورصدت عدسة صدى البلد قيام الأهالي بمتابعة مسلسل الإختيار وقت عرضه على قناة أون ليشاهدوا تضحيات رجال القوات المسلحة في سيبل الوطن ضدد الإرهاب الغاشم.

ويشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.

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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

شاهد حرص المواطنين على مشاهدة مسلسل الاختيار.. صور
شاهد حرص المواطنين على مشاهدة مسلسل الاختيار.. صور
شاهد حرص المواطنين على مشاهدة مسلسل الاختيار.. صور
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