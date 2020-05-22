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فن

هاشتاج ملحمة البرث يتصدر الترند العالمي بعد عرض الحلقة الـ28 من الاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدرت #ملحمه_البرث موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر وأصبح الثالث علي العالم بعد عرض الحلقة ال28 من مسلسل الاختيار.


بسبب انه تم عرض ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والضباط بشكلا وحشي.

وشارك العديد من الفنانين في الوطن العربي والكثير من رواد السوشيال ميديا في الهاشتاج.
جاءت تعليقات و احتفال رواد تويتر كالاتى: انا ماكنتش حابب ادخل الجيش لكن بعد ماشوفت مسلسل #الاختيار  وبالأخص مشهد #ملحمة_البرث غيرت فكرتي نهائي واحب اشكر الفنان 
@AmirKarara..وباقي الفنانين اللذين قامو بالمشاركة في هذا العمل العظيم كما اقدم كل الشكر والتحية للأبطال والشهداء  الحقيقيين وتحية خاصه للشهيد البطل #المنسي 


وقال آخرون: مش قادر اتخيل ان كل ده حصل و احنا قاعدين نايمين في بيتنا عادي مش حاسين بحاجة، أنا فاكر كويس ان كلنا فضلنا نهزر لما قالوا الأنشودة بتاعتهم هتتقال في المدارس في الطابور، دلوقتي أدركت قد ايه انها فعلا كانت لازم تتقال في كل حتة
و يجي شوية كلاب لا يقلوا تخلفا عن الحيوانات..عارفين النهاية وبنتفرج وكلنا نفسنا متكونش دى النهاية..رحم الله شهداء الوطن...


ودعا العديد بأن يرحم الله شهداء الوطن، قائلين:ستبقى ذكراكم وبطولاتكم خالدة في قلوبنا نتذكرها دائمًا مسلسل الاختيار مثال للعمل المحترم تحيه لكل فريق العمل .@AmirKarara.. #ملحمه_البرث تحيا مصر تحيا مصر رحم الله الشهيداء... الله يرحمهم ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة عاشو رجالة واستشهدو أبطال.

يعرض حاليا مسلسل الاختيار على عدة قنوات فضائية، ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.
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