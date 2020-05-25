شيكابالا يهنئ جنش بعيد ميلاده والأخير يرد.. شاهد

هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك صديقة بالفريق محمود جنش بعيد ميلادة ال 32.
ونشر شيكابالا مجموعة من الصور له مع جنش وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد أخي".
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ورد جنش على شيكابالا قائلا: "أخويا يارب دايما نكون كتف في كتف".
وانهالت التعليقات من المتابعين وجاءت بين "الأباتشي والنجم" و " منورين" و " ولاد الزمالك" و " كل سنة وانتم طيبين" و " كل سنة وانت طيب يا جنش".
ويحتفل محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك اليوم بعيد ميلاده ال 32 والذي يوافق الخامس والعشرون من مايو كل عام.