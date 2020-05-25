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رياضة

شيكابالا يهنئ جنش بعيد ميلاده والأخير يرد.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:00 ص
شيكابالا
شيكابالا
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مصطفى كرم

هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك صديقة بالفريق محمود جنش بعيد ميلادة ال 32.

ونشر شيكابالا مجموعة من الصور له مع جنش وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد أخي".

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ورد جنش على شيكابالا قائلا: "أخويا يارب  دايما نكون كتف في كتف".

وانهالت التعليقات من المتابعين وجاءت بين "الأباتشي والنجم" و " منورين" و " ولاد الزمالك" و " كل سنة وانتم طيبين" و " كل سنة وانت طيب يا جنش".

ويحتفل محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك اليوم بعيد ميلاده ال 32 والذي يوافق الخامس والعشرون من مايو كل عام.

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happy birthday brother ❤️

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