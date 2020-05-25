أحمد عيد عبد الملك يهنىء جنش بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق صديقة محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك الحالي بعيد ميلادة ال 32.



ونشر احمد عيد عبد الملك مجموعة من الصور له مع جنش عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا " كل سنة وانت طيب يا حبيبي يا أطيب قلب في الدنيا واجدع صاحب".

ورد جنش على احمد عيد عبد الملك قائلا "اخويا اللي بتعلم منه وانت طيب يا احلى نمبر 10".

أوناجم مداعبًا جنش :" مجنون ولكن طيب"

وانهالت التعليقات من المتابعين وجاءت بين " كل سنة وانتم طيبين" و " كل سنة وانت طيب يا جنش" و "أحلى ناس والله" و "كل سنة وانت طيب يا خطير".

ويحتفل محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك اليوم بعيد ميلاده ال 32 والذي يوافق الخامس والعشرون من مايو كل عام.