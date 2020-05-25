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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يهنىء جنش بعيد ميلاده.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:49 ص
أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم

هنأ أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق  صديقة  محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك الحالي بعيد ميلادة ال 32.

ونشر احمد عيد عبد الملك مجموعة من الصور له مع جنش عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا " كل سنة وانت طيب يا حبيبي يا أطيب قلب في الدنيا واجدع صاحب".

ورد جنش على احمد عيد عبد الملك قائلا "اخويا اللي بتعلم منه وانت طيب يا احلى نمبر 10".

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وانهالت التعليقات من المتابعين وجاءت بين " كل سنة وانتم طيبين" و " كل سنة وانت طيب يا جنش" و "أحلى ناس والله" و "كل سنة وانت طيب يا خطير".

ويحتفل محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك اليوم بعيد ميلاده ال 32 والذي يوافق الخامس والعشرون من مايو كل عام.

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