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أخبار البلد

بشرة سارة بخصوص طقس اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:20 ص
بشرة سارة بخصوص طقس
بشرة سارة بخصوص طقس اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر
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نورهان خفاجي

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم  الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الخبراء أن الطقس ، اليوم  لطيف على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما تشهد محافظات الصعيد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.


وعن درجات الحرارة ، فمن المتوقع أن تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى و 17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 26 العظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى و 22 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغري 21.
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