بسبب حجر فيروس كورونا .. جحافل الفئران تغزو شوارع أمريكا

حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأمريكا، من أنه مع إغلاق المطاعم وغيرها من الشركات خلال جائحة فيروس كورونا التاجي، فقد تصبح الفئران أكثر عدوانية لأنها تبحث عن مصادر جديدة للغذاء.

وقالت الوكالة عبر موقعها على الإنترنت، إن برامج الصحة البيئية ومكافحة القوارض قد تشهد زيادة في طلبات الخدمة المتعلقة بسلوك القوارض "غير المعتاد أو العدواني".

وقال كوريجان بوبي، طبيب القوارض في المناطق الحضرية الذي يحمل درجة الماجستير والدكتوراة، إن الفئران لا تصبح عدوانية تجاه الناس، ولكن تجاه بعضها البعض".

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وأوضح الدكتور كوريجان أن هناك مستعمرات معينة من الجرذان في نيويورك تعتمد على القمامة الليلية في المطاعم لمئات الأجيال ، تخرج من المجاري والأزقة لتدمير الحقائب القمامة المتبقية في الشوارع، لافتا إلى مع الحجر الصحي ، ذهب كل ذلك ، اصبحت الفئران جائعة ويائسة.

في نيو أورليانز ، خرجت جحافل من الجرذان إلى شوارع خلت من الناس، وبدأ مئات الآلاف من الفئران في شيكاغو في البحث الجريء عن الطعام، والسفر إلى أبعد الأماكن أثناء النهار حتى أن البعض انتقل إلى محركات السيارات.

وقال كوريجان إن المتخصصين في مكافحة الآفات في مدينة نيويورك أرسلوا له صورا لفئران أكله للحوم البشر وهي تلتهم بعضها البعض.