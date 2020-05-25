AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب حجر فيروس كورونا .. جحافل الفئران تغزو شوارع أمريكا

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها  بأمريكا، من أنه مع إغلاق المطاعم وغيرها من الشركات خلال جائحة فيروس كورونا التاجي، فقد تصبح الفئران أكثر عدوانية لأنها تبحث عن مصادر جديدة للغذاء.


وقالت الوكالة عبر موقعها على الإنترنت، إن برامج الصحة البيئية ومكافحة القوارض قد تشهد زيادة في طلبات الخدمة المتعلقة بسلوك القوارض "غير المعتاد أو العدواني".


وقال كوريجان بوبي، طبيب القوارض في المناطق الحضرية الذي يحمل درجة الماجستير والدكتوراة، إن الفئران لا تصبح عدوانية تجاه الناس، ولكن تجاه بعضها البعض".  


أقرأ أيضا :

 عالم حاصل على نوبل يزعم تسبب عمليات الحظر في تفشي وباء كورونا


وأوضح الدكتور كوريجان أن هناك مستعمرات معينة من الجرذان في نيويورك تعتمد على القمامة الليلية في المطاعم لمئات الأجيال ، تخرج من المجاري والأزقة لتدمير الحقائب القمامة المتبقية في الشوارع،  لافتا إلى مع الحجر الصحي  ، ذهب كل ذلك ، اصبحت الفئران جائعة ويائسة.


في نيو أورليانز ، خرجت جحافل من الجرذان إلى شوارع خلت من الناس، وبدأ مئات الآلاف من الفئران في شيكاغو في البحث الجريء عن الطعام، والسفر إلى أبعد الأماكن أثناء النهار حتى أن البعض انتقل إلى محركات السيارات.


وقال كوريجان إن المتخصصين في مكافحة الآفات في مدينة نيويورك أرسلوا له صورا لفئران  أكله للحوم البشر وهي تلتهم بعضها البعض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«هانتا» أخطر أم «كورونا».. ظهور وباء قديم يهدد البشرية في 2020.. كل ما تريد معرفته عن فيروس الصين الجديد

خبراء: جائحة كورونا قد تؤدي لتكاثر فئران أكثر عدوانية في المستقبل

صينيون يصطادون الفئران الخيزران لطبخها بمئة طريقة

بعد حثهم على تربيتها في المنازل.. الصين تتخذ إجراءً جديدا بشأن الفئران

وباء جديد في الصين.. فيروس قادم من الفئران ولا أحد يعلم كيف يصيب الإنسان

بعد ظهور وباء قاتل بالصين.. أمراض تسببها الفئران للإنسان

ترشيحاتنا

قبل إعلان إصابتها بـ كورونا.. ماذا قالت الفنانة رجاء الجدواي؟.. فيديو

لحظة القبض على إرهابي كبير يعمل لصالح أردوغان في ليبيا.. فيديو

تسجيل 40 ألف وفاة بـ كورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

الإخوان أفلست.. تستعين بالمقاول الفاشل بعد سقوط خليتها الإعلامية

19 شهيدا و350 مصابا.. الأطباء تطالب الصحة بسرعة علاج المصابين بكورونا

وقوع زلزال أثناء حوار مباشر لرئيسة وزراء نيوزيلندا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات ام جي mg zs بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بالدولار و بعد الخصم .. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

تخفيضات العيد مستمرة.. قائمة أسعار إم جي mg اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور