نجم الزمالك السابق: حسام البدري شتمني في مباراة إنبي الشهيرة.. فيديو

وقال: "علاء عبدالصادق كان مدير الكرة بالنادي

فى مباراة إنبي وكان عندي 22 سنة وبعد مرور 3 سنوات تولي مدير الكرة بنادي إنبي وقرر رحيلي بسبب ضياع الدوري عن النادي الأهلي".