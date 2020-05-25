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رياضة

نجم الزمالك السابق: حسام البدري شتمني في مباراة إنبي الشهيرة.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:47 ص
اسامة حسن
اسامة حسن
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حسن العمدة
كشف أسامة حسن نجم الزمالك والاهلي السابق، عن كواليس مباراة إنبي والأهلي الشهيرة، وضياع الدوري وتتويج الزمالك وقتها. 

وقال أسامة حسن، عبر قناة الزمالك، إنه أنقذ مرمى إنبي من كرة محمد فضل مهاجم الأهلي وقتها، وأخرج الكرة من على خط المرمى. 

وتابع أسامة حسن: "لماذا تحدث الجميع عن واقعة تفويت أسامة نبيه مع نادي غزل المحلة، ولم يتحدث أي شخص عما فعله حسام البدري معي في مباراة إنبي وقام بسبي وكان يريدني أن أفوت المباراة". 

وقال: "علاء عبدالصادق كان مدير الكرة بالنادي الأهلي فى مباراة إنبي وكان عندي 22 سنة وبعد مرور 3 سنوات تولي مدير الكرة بنادي إنبي وقرر رحيلي بسبب ضياع الدوري عن النادي الأهلي".

واختتم تصريحاته قائلا إنه بعد تلك الازمة تفاوض معه الزمالك بقيادة مرتضي منصور ووقع على 4 سنوات وواجه إنبي وقتها وسجل وصنع هدفا وفاز الزمالك 2-1.
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