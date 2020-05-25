تحذيرات في بريطانيا من موجة ثانية لكورونا جراء إعادة فتح المدارس

حذرت نقابة المعلمين في بريطانيا من أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بالمضي قدمًا في إعادة فتح المدارس الابتدائية في إنجلترا بشكل جزئي في أول يونيو المقبل "يتنافى بشكل خطير" مع وجود أدلة علمية حول خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى التلاميذ والمعلمين والآباء مما قد يؤدي لموجة ثانية من الإصابات بالفيروس.





وقال اتحاد المعلمين في بريطانيا -حسبما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في موقعها على الانترنت اليوم الاثنين- إنه لن يكون من المناسب بالنسبة للمدارس - التي كانت مفتوحة فقط للتلاميذ الضعفاء وأطفال العمال الرئيسيين أثناء الإغلاق - أن تفتح على نطاق أوسع في بداية الشهر المقبل.





وكان جونسون قد أعلن في موجز صحفي بمقر الحكومة البريطانية أنه يعتزم إعادة فتح المراحل التعليمية المبكرة مثل رياض الأطفال والسنوات من الأولى وحتى السادسة الابتدائية في الاثنين الأول من يونيو وذلك في إطار التحرك بالبلاد نحو الخطوة الثانية من استراتيجية الخروج من الحظر. أما عن المدارس الثانوية من السنة العاشرة وحتى ال12 ستبدأ اعتبارا من 15 يونيو.





وقال باتريك روس السكرتير العام لنقابة المعلمين إن جونسون لم يقدم تطمينات للآباء والمعلمين بأن فتح المدارس بشكل مبكر للغاية سكون آمنا ولم يحظ "بثقة القائمين على مهنة التدريس" بشأن خططه.





وأضاف "ليس من المتوقع من أي معلم أو طفل أن يذهب إلى المدارس حتى يمكن إثبات أنه من الآمن لهم القيام بذلك".



