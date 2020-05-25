AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذيرات في بريطانيا من موجة ثانية لكورونا جراء إعادة فتح المدارس

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
حذرت نقابة المعلمين في بريطانيا من أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بالمضي قدمًا في إعادة فتح المدارس الابتدائية في إنجلترا بشكل جزئي في أول يونيو المقبل "يتنافى بشكل خطير" مع وجود أدلة علمية حول خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى التلاميذ والمعلمين والآباء مما قد يؤدي لموجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

وقال اتحاد المعلمين في بريطانيا -حسبما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في موقعها على الانترنت اليوم الاثنين- إنه لن يكون من المناسب بالنسبة للمدارس - التي كانت مفتوحة فقط للتلاميذ الضعفاء وأطفال العمال الرئيسيين أثناء الإغلاق - أن تفتح على نطاق أوسع في بداية الشهر المقبل.

وكان جونسون قد أعلن في موجز صحفي بمقر الحكومة البريطانية أنه يعتزم إعادة فتح المراحل التعليمية المبكرة مثل رياض الأطفال والسنوات من الأولى وحتى السادسة الابتدائية في الاثنين الأول من يونيو وذلك في إطار التحرك بالبلاد نحو الخطوة الثانية من استراتيجية الخروج من الحظر. أما عن المدارس الثانوية من السنة العاشرة وحتى ال12 ستبدأ اعتبارا من 15 يونيو.

وقال باتريك روس السكرتير العام لنقابة المعلمين إن جونسون لم يقدم تطمينات للآباء والمعلمين بأن فتح المدارس بشكل مبكر للغاية سكون آمنا ولم يحظ "بثقة القائمين على مهنة التدريس" بشأن خططه.

وأضاف "ليس من المتوقع من أي معلم أو طفل أن يذهب إلى المدارس حتى يمكن إثبات أنه من الآمن لهم القيام بذلك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا تستعد لعودة المدارس مطلع يونيو.. وجونسون يعلن خطة إنهاء عزل كورونا اليوم

بريطانيا تجهز المدارس الابتدائية للعودة بعد الإغلاق.. صور

بريطانيا: تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المساجد تتحول لمستودعات تخزين جثث ضحايا كورونا في بريطانيا.. صور

سي إن بي سي: ضغوط متزايدة على حكومة بريطانيا لإعادة فتح الاقتصاد رغم تصاعد وفيات كورونا

بريطانيا تسجل 288 وفاة و3986 إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

حقيقة توقيع ليفربول مع الدبابة أداما تراوري بديل محمد صلاح

بدأت بفقدان حاسة الشم.. القصة الكاملة لإصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا وحتى سلبية التحاليل

عرض العيد مستمر.. اشترى سامسونج Galaxy note 9 بـ 5500 جنيه فقط

تسجيل 40 ألف وفاة بـ كورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

عروض العيد مستمرة.. احصل على آيفون 7 بلس بـ 3700 جنيه فقط

بعد استشهادهم في أيام العيد.. حقيقة إنشاء مستشفى عزل للأطقم الطبية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباءة العيد.. شاهد يارا بإطلالة مختلفة تبهر الجمهور

قناة السويس تشهد عبور السفينة أكبر سفينة حاويات في العالم HMM ALGECIRAS.. صور

بعد التخفيضات الأخيرة| مواصفات وأسعار إم جي mg rx5 اليوم في مصر