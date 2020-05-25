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الطفلة أمل حسام"مريم البرنس": ليست التجربة الأولى لي في التمثيل

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:26 م
الطفلة أمل حسام
الطفلة أمل حسام
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نورهان رأفت
قالت الطفلة أمل حسام، التي قامت بدور "مريم" في مسلسل البرنس ، إنها ليست التجربة الأولى لها في التمثيل، موضحة ان مخرج العمل محمد سامي كان يساعدها.

وأضافت "حسام" خلال حوارها لـ برنامج "8 الصبح" الذي يعرض علي فضائية "دي إم سي" ، أنها لم تواجه أية صعوبة في أي مشهد من مشاهد المسلسل.

وأشارت أمل إلى أنه الفنان محمد رمضان شخص جميل، لافتة أنها تقوم بالتمثيل منذ عمر العامين وهي الآن لديها 10 سنوات.

وأوضحت أمل انها تريد أن تكمل في مهنة التمثيل، وأنها قامت بالتمثيل مع العديد من الممثلين منهم أحمد السقا و ياسمين عبد العزيز.

وتابعت : أنها سعدت بالعمل مع الفنان محمد رمضان في البرنس، وعبرت عن حبها له، كما عبرت عن حبها لمهنة التمثيل ورغبتها في استكمال مشوارها الفني.
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