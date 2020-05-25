في 4 دقائق.. قصة توصيل عيدية العيد بالطائرة الدرون في السعودية

تتعدد الأسباب والكوارث وتبقى عيدية العيد الطقس الأساسي الذي لا يمكن الرجوع عنه في العيد كتعبير يدخل السرور إلى القلوب، وفي زمن كورونا واتباع أساليب التباعد الإجتماعي ابتكر الشعوب طرق متعددة للتعبير عن شعور محبيهم لهم جاء آخرها المواطن السعودي الذي فكر في طريقة غير تقليدية لإيصال العيديّة لوالدة صديقه.





اقرأ أيضا:









فى لفتة تقدير ومحبة أقدم مواطن سعودي يدعى سعيد الزهراني إلى طريقه غير تقليدية في إيصال هدية العيد لوالدة صديقه والتى اعتاد عليها مع كل عام، ورغم قيود كورونا وفرض الحظر الكلى فى السعودية الذى أقرته المملكة منذ يوم الجمعة إلا أنه ابتكر طريقة جديدة لايصال العيدية بإستخدام طائرة من دون طيار.









لمسة وفاء





المواطن السعودي الزهراني أراد أن يعبر عن محبته ووفائه لوالده صديقه وبحكم كبر سنها وخوفه عليها من لقاءه المباشر واحترام قرار التباعد الإجتماعي، قال لـ "عكاظ" المحلية، إن العيدية كانت لوالدة صديقه بحكم عمله في معمل التصنيع الخاص بمصنعهم والواقع على طريق الخرج، وبحكم تقدم والدة زميله في السن ورغبة منه في مفاجأتها بطريقة مبتكرة تقلل نسبة خطر تسليمها مباشرة، أرسلها بالطائرة، في رحلة استغرقت أربع دقائق لقرب الموقع.













وحول امتلاكه طائرة درون، أوضح الزهراني أن لديه تصريحا للطائرة، واستخدمها في حال سماح هيئة الطيران المدني على النطاق العمراني ‏يكون بآلية مختلفة وإجراءات سلامة ومسارات جوية معينة، من خلال تقنيات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، موضحا أن الطيران فوق المناطق السكنية والممتلكات وبمدى رؤية أفقية أبعد ‏يحتاج استثناءات.









ولاقى مقطع الفيديو الذى تم تداوله على نطاق كبير على مواقع التواصل الإجتماعي تفاعلا كبيرا وأثنى الكثير على موقفه تجاه صديقه ووالدته.









وشددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لخمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفق لائحة الحد من التجمعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في منتصف رمضان، على أن من لا يلتزم بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية، والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا وهذا ما أكد عليه التطبيق للمستفيدين.











