AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

في 4 دقائق.. قصة توصيل عيدية العيد بالطائرة الدرون في السعودية

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:58 م
قصة توصيل عيدية العيد
قصة توصيل عيدية العيد بالطائرة الدرون فى السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا
تتعدد الأسباب والكوارث وتبقى عيدية العيد الطقس الأساسي الذي لا يمكن الرجوع عنه في العيد كتعبير يدخل السرور إلى القلوب، وفي زمن كورونا واتباع أساليب التباعد الإجتماعي ابتكر الشعوب طرق متعددة للتعبير عن شعور محبيهم لهم جاء آخرها المواطن السعودي الذي فكر في طريقة غير تقليدية لإيصال العيديّة لوالدة صديقه. 

اقرأ أيضا: 


فى لفتة تقدير ومحبة أقدم مواطن سعودي يدعى سعيد الزهراني إلى طريقه غير تقليدية في إيصال هدية العيد لوالدة صديقه والتى اعتاد عليها مع كل عام، ورغم قيود كورونا وفرض الحظر الكلى فى السعودية الذى أقرته المملكة منذ يوم الجمعة إلا أنه ابتكر طريقة جديدة لايصال العيدية بإستخدام طائرة من دون طيار.


لمسة وفاء 

المواطن السعودي الزهراني أراد أن يعبر عن محبته ووفائه لوالده صديقه وبحكم كبر سنها وخوفه عليها من لقاءه المباشر واحترام قرار التباعد الإجتماعي، قال لـ "عكاظ" المحلية، إن العيدية كانت لوالدة صديقه بحكم عمله في معمل التصنيع الخاص بمصنعهم والواقع على طريق الخرج، وبحكم تقدم والدة زميله في السن ورغبة منه في مفاجأتها بطريقة مبتكرة تقلل نسبة خطر تسليمها مباشرة، أرسلها بالطائرة، في رحلة استغرقت أربع دقائق لقرب الموقع.



وحول امتلاكه طائرة درون، أوضح الزهراني أن لديه تصريحا للطائرة، واستخدمها في حال سماح هيئة الطيران المدني على النطاق العمراني ‏يكون بآلية مختلفة وإجراءات سلامة ومسارات جوية معينة، من خلال تقنيات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، موضحا أن الطيران فوق المناطق السكنية والممتلكات وبمدى رؤية أفقية أبعد ‏يحتاج استثناءات.


ولاقى مقطع الفيديو الذى تم تداوله على نطاق كبير على مواقع التواصل الإجتماعي تفاعلا كبيرا وأثنى الكثير على موقفه تجاه صديقه ووالدته.


وشددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لخمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفق لائحة الحد من التجمعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في منتصف رمضان، على أن من لا يلتزم بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية، والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا وهذا ما أكد عليه التطبيق للمستفيدين.



و بدأت السلطات السعودية، عصر  الجمعة، تطبيق قرار حظر التجول الكامل، ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد. و قد تم الإعلان عن منع التجوّل الكامل طوال اليوم في مدن السعودية ومناطقها كافة، على أن يستمر الحظر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

السعودية تسجل 3334 مخالفة لحظر التجول بالمملكة

لكسر الملل.. فن تقديم العيدية بطرق جديدة

المشي والعمل وخدمات التوصيل.. حالات السماح بتجول السعوديين فى الحظر الكلى خلال أيام العيد

دعاء على تكتب: وتبقي فرحة العيد رغم التباعد والقيود

15 ألف ريال غرامة التجمع.. إجراءات صارمة فى السعودية خلال العيد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

فركش.. ريهام حجاج تحتفل بنجاح مسلسل لما كنا صغيرين وسط البحر

أخبار الفن| أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا .. يسرا: كان نفسي أبقى أم

شاب يخترع كمامة إلكترونية للوقاية من كورونا.. شاهد كيف تعمل

مع السلامة يا حبيبتي.. وفاة جدة أوس أوس نجم «مسرح مصر»

نشرة المرأة.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة.. نوع من البيض يثير الجدل.. نصائح لمرضى السكر.. وإطلالات وفاء عامر في عيد ميلادها

AdvertisementS

ننشر قائمة بأسعار السلع المقررة على بطاقات التموين لشهر يونيو المقبل

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

فيديوهات إعدام عشماوي ومسلسل الاختيار تستفز الإخوان وتدفعهم لزج محمد علي مجددا

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

في 4 دقائق.. قصة توصيل عيدية العيد بالطائرة الدرون في السعودية

بعد إصابتها بـ كورونا ..كيف قضت رجاء الجداوي أول ليلة في مستشفي العزل

بعد شفاء 3 حالات.. حميات سوهاج: خلطة العسل وحبة البركة والبابونج علاج لـ كورونا

جدل حول تصريحات ريم سامي عن شقيقها المخرج محمد سامي

المقاول الهارب محمد علي يظهر من جديد.. والمصريون يلقنوه درسا قاسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية

أول صور لناقلة إيران الثانية المحملة بالوقود إلى فنزويلا

السمنة تدمر المناعة.. كيف تحمي طفلك من زيادة الوزن ؟