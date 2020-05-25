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أخبار العالم

الصحة العالمية: أكثر من 110 آلاف إصابة بكورونا و3ر3 ألف وفاة بإفريقيا

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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ا ش ا
 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 110 آلاف و900 شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في أنحاء قارة إفريقيا حتى الآن.
وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "تأكدت أكثر من 110 آلاف و900 إصابة بكوفيد-19 في القارة الإفريقية، مع 44 آلاف و500 حالة تعافٍ و3 آلاف و300 وفاة"، حسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

ويأتي ذلك بعد أكثر من 14 أسبوعًا من اكتشاف الفيروس لأول مرة في القارة، التي تضم 54 دولة، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت يوم الجمعة الماضي إنه بدا من الواضح الآن أن تفشي فيروس كورونا "يسلك مسارًا مختلفًا" في إفريقيا، حيث إنها لم تشهد الكارثة التي كان يُخشى من حدوثها في وقت سابق.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة لإفريقيا ماتشيديسو مويتي  في بيان  إنه "حتى الآن.. نجت القارة من الأرقام المرتفعة للوفيات التي تضرب مناطق أخرى من العالم".
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