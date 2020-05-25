بتهمة مخالفة قرارات مواجهة كورونا.. إخلاء سبيل 4 متهمين من مقيمي صلاة العيد في أوسيم

أخلت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة سبيل 4 متهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم عقب اقامتهم صلاة العيد جماعية أمس بمدينة أوسيم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات الدينية.

وتبين من التحقيقات ان المتهمين مقاول، كبير محصلين بالبنك المركزي، نجار مسلح وفني اول تحكم بشركة جنوب الكهرباء اثنين منهم القائمين علي تنظيم الصلاة والآخرين من المصلين، وأنكر 2 من المتهمين ما نسب إليهما بينما قال الآخران انهما اثناء توجههما لارضهما الزراعية صباح أول ايام العيد شاهدا تجمع من اهالي البلدو يؤدون صلاة العيد فانضموا اليهم.

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تسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني التي اثبتت صحة الواقعة بأن المتهمين نظموا واعدوا الفراشة لاقامة صلاة العيد ووضعوا مكبرات صوت وافترشوا سجاد أمام احد مساجد المدينة لاداء الصلاة بالمخالفة لقرارات الحكومة وأن الواقعة ليس لها اية خلفية سياسية او تنظيمية.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة مخالفة القرار1068 لسنة 2020 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشان خطة الدولة في مواجهة حائجة كورونا.

وقررت النيابة ضبط واحضار متهم هارب من بين المصلين كشفت عن هويته التحريات.

كان تم ضبط صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبد الحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر.



