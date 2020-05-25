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محافظات

فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:41 م
حدائق القناطر
حدائق القناطر
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إبراهيم الهوارى
شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية منتجع الغلابة والبسطاء فى القليوبية والمحافظات المجاورة هدوءا تاما فى ثانى ايام عيد الفطر المبارك وتطبيق القرارات الخاصة بمنع التجمعات واغلاق الحدائق والمتنزهات.

وقامت مديرية الأمن بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر فى غلق مداخل ومخارج المدينة والطرق المؤدية الى الحدائق والمتنزهات في ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن غرفة العمليات بالمحافظة لم ترصد أي مظاهر تجمعات للاحتفال بعيد الفطر فى اليوم الأول والثانى بالأماكن المغلقة أو الكورنيش أو الحدائق وفقا للإجراءات الاحترازية لوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في متابعة تنفيذ الإجراءات بشأن غلق الكورنيش والحدائق والمحال التجارية والمولات التجارية والمطاعم حتى الجمعة المقبلة مع تطبيق حظر التجوال من الساعه 5 مساء حتى 6 صباحا.

وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات بغرض تنفيذ حظر الدخول تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.

وأضاف المحافظ انه تم التنسيق ايضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا مؤكدا إن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة الكورنيش ببنها والقناطر علي مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة وووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.
فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور
فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور
فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور
فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور
فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور
فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور
فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور
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