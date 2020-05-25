AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أسرار ميجان ماركل في القصر الملكي بشهادة صديقة مقربة

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:52 م
هاري وميجان ماركل
هاري وميجان ماركل
Advertisements
أماني إبراهيم
نظرية المؤامرة لم تغادر ذهن ميجان ماركل أبدا منذ دخولها القصر البريطاني الملكي، بحسب ما صرحت به خبيرة ملكية عن الفترة التي عاشتها ميجان في قصر باكنجهام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت إحدى صديقات ميجان المقربات خلال حديثها للمحررة الملكية كاتي نيكول إن حراس القصر الملكي كانوا يعملون ضد ميجان.

وتابعت صديقتها المقربة أن ميجان كانت مقتنعة بوجود مؤامرة ضدها، ولهذا قامت بعزل نفسها لفترة، لأنها كانت تشعر في البداية بأنها غريبة، ولم تكن هذه هي الحياة التي اعتادت عليها لهذا أرادت الخروج منها.

فيما شرح أحد المقربين الآخرين من ميجان أن معاناتها ازدادت بعد ولادة آرشي، فضلا عن شعورها المستمر بالوحدة في وندسور وعدم قدرتها على أداء الواجبات الملكية بشكل مرض.

أما عن انفصالهما عن العائلة المالكة البريطانية، فقد كانت وجهتهم الأولى هي الانتقال إلى لوس أنجلوس ولكن تغيرت الخطة بسبب الإغلاق وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وأشارت صديقة ميجان إلى أن كندا لن تظل وطنهم إلى الأبد، لأن خطتهم كانت لوس أنجلوس.

وقال كاتب السيرة الملكية أوميد سكوبي إن الزوجين ما زال لديهما خطط كبيرة للسنوات القليلة المقبلة، تماما مثل عمل باراك أوباما وزوجته ميشيل بعيدا عن السياسة الأمريكية بعد مغادرة البيت الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة والده بـ كورونا.. الأمير هاري وزوجته ميجان يهربان لهذه البلد

الرسالة الأخيرة لـ هاري وميجان قبل سحب الألقاب الملكية بساعات

بعد الانفصال عن العائلة المالكة.. أزمة جديدة في انتظار الأمير هاري وميجان ماركل بسبب كورونا

"القصر الملكي يفضل كيت ميدلتون".. ميجان ماركل تتحدث عن أزمتها مع الصحف البريطانية

أهانت طاقم كيت.. وراء كل مصيبة في القصر الملكي ميجان ماركل

العثور على الحرية يفضح العائلة المالكة.. ميجان ماركل ضعيفة ومظلومة في كتابها الجديد.. صور

ترشيحاتنا

ألمانيا تتجاوز ذروة تفشي كورونا وتسجل انخفاضا كبيرا في الاصابة والوفاة

ماذا يفعل من تأخر في إخراج زكاة الفطر.. علي جمعة يجيب

فى 30 دقيقة .. قصة أسرع وأغرب زواج بالسعودية

16 إصابة جديدة بـ كورونا في أسيوط

وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا وتطهير قرية الرحمانية بالشرقية.. التفاصيل الكاملة

انخفاض قياسي.. بريطانيا تسجل 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

حول كورونا والأزمة الليبية ..ماذا دار فى المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

جدل حول تصريحات ريم سامي عن شقيقها المخرج محمد سامي

بعد إصابتها بـ كورونا ..كيف قضت رجاء الجداوي أول ليلة في مستشفي العزل

المصل واللقاح: استقرار أعداد المصابين بكورونا خلال تلك الفترة

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور