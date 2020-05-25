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أخبار العالم

شاهد.. إعصار جوي يضرب ولاية أيوا الأمريكية ويقتلع سطح منزل

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:11 م
إعصار جوي يضرب ولاية
إعصار جوي يضرب ولاية أيوا الأمريكية ويقتلع سطح منزل
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شيماء مصطفى
ضرب إعصار جوي خطير، اليوم الاثنين، ولاية أيوا الأمريكية.


وأظهرت لقطات مصورة، التقطها أحد السكان الأمريكيين، الإعصار وهو يضرب أرض الولاية لعدة دقائق.




كما أظهرت لقطات فيديو، مشهدا مروعا آخر للإعصار وهو يقتلع سطح أحد المنازل فى ولاية ايوا.


ووفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز"الأمريكية، دار الإعصار بداخل المنزل ثم تطايرت أجزاء منه ثم تحرك الإعصار لمنطقة أخرى.


ولفتت الشبكة إلى وصول العواصف الشديدة الى جميع أنحاء البلاد، فيما لم ترد أنباء عن إصابات فى مكان المنزل المدمر.


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