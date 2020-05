شاهد.. إعصار جوي يضرب ولاية أيوا الأمريكية ويقتلع سطح منزل

كما أظهرت لقطات فيديو، مشهدا مروعا آخر للإعصار وهو يقتلع سطح أحد المنازل فى ولاية ايوا.

ووفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز"الأمريكية، دار الإعصار بداخل المنزل ثم تطايرت أجزاء منه ثم تحرك الإعصار لمنطقة أخرى.

ولفتت الشبكة إلى وصول العواصف الشديدة الى جميع أنحاء البلاد، فيما لم ترد أنباء عن إصابات فى مكان المنزل المدمر.

Tornado caught on camera ripping the roof off a home in Iowa as severe storms march across the country.



No injuries were reported. https://t.co/tyezu9TXZY pic.twitter.com/KHc7m2LpjZ