الإمارات تعلن تخطي فحوصات فيروس كورونا حاجز المليونين

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تخطي إجمالي الفحوصات المنفذة على مستوى الدولة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حاجز المليوني فحص.









وأكدت الوزارة أن هذا الرقم يؤكد عزم الإمارات على السعي في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









وعن مستجدات الوباء، ذكرت الوزارة أنها سجلت 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 30,307 حالات إصابة.









كما وصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء لأكثر من 15 ألف حالة، بعد تسجيل 601 حالة شفاء جديدة.









وسجلت الوزارة 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 248 حالة.