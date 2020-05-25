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فن

بـ البشكير.. شاهد رانيا يوسف في فيديو جديد

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:49 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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مريم عزت
نشرت الفنانة رانيا يوسف , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , فيديو جديد تعلم البنات كيفية الاهتمام بالبشرة وظهرت وهى ترتدى البشكير . 

علقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة : وعلشان لسه الكورانتينا بتورينا ومقعدانا في البيت كمان في العيد 😁 بكمل معاكم وصفات ازاي نهتم بنفسنا كستات واحنا في البيت وعملت النهارده طريقه للحفاظ علي البشره شوفوا الفيديو وقولولي انتوا كمان ازاي بتحافظوا علي بشرتكم وانتوا قاعدين في البيت؟.

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نال الفيديو اعجاب كثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

 " شكرا  يا فنانة يا قمر  ,  كل سنه وانتى طيبة , اجمل فنانة فى الوطن العربى " 
 عرض لرانيا يوسف مؤخرا في دور العرض السينمائية، فيلم "صندوق الدنيا" الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ‏ترغب في تحقيق حلمها بالزواج.

وشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف وإخراج ‏عماد البهات.‎‎



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