بـ البشكير.. شاهد رانيا يوسف في فيديو جديد





علقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة : وعلشان لسه الكورانتينا بتورينا ومقعدانا في البيت كمان في العيد 😁 بكمل معاكم وصفات ازاي نهتم بنفسنا كستات واحنا في البيت وعملت النهارده طريقه للحفاظ علي البشره شوفوا الفيديو وقولولي انتوا كمان ازاي بتحافظوا علي بشرتكم وانتوا قاعدين في البيت؟.





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نال الفيديو اعجاب كثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :





" شكرا يا فنانة يا قمر , كل سنه وانتى طيبة , اجمل فنانة فى الوطن العربى "

عرض لرانيا يوسف مؤخرا في دور العرض السينمائية، فيلم "صندوق الدنيا" الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ‏ترغب في تحقيق حلمها بالزواج.





وشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف وإخراج ‏عماد البهات.‎‎









