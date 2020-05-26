110 ساعات في الشهر.. البنك المركزي يقلص ساعات العمل.. تفاصيل ومواعيد

عدل البنك المركزى المصري مواعيد العمل بالقطاع المصرفى وإستقبال العملاء في كافة البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، والعودة للعمل يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو 2020، بناء على قرر مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتبارا من ال 8 مساء و حتى 6 صباحا.





وحدد البنك المركزي أنه سيتم فتح أبواب البنوك أمام العملاء من 9.30 صباحا حتى 3 عصرا، على أن تكون مواعيد العمل بالنسبة لـ موظفين البنوك من التاسعة صباحا حتى 4 عصرا، ليقلص البنك المركزي ساعات العمل 50 ساعة شهرية، مقارنة بالمواعيد ما قبل جائحة فيروس كورونا وشهر رمضان المبارك.





وحدد البنك المركزي ساعات العمل في الشهر "بالنسبة لإستقبال العملاء" لتكون 110 ساعة في الشهر، بواقع 5.30 ساعة يوميا، بمجموع 27.30 بأيام العمل الخمس أسبوعيا، ومجموع 110 ساعة على مدار الشهر.









يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر اعتبار الأحد الماضى إجازة رسمية بالقطاع المصرفي بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، وقال البنك المركزي؛ إنه تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة بالسوق المصرية اعتبارا من اليوم الأحد 24 مايو 2020.





ومن المقرر أن يعود الجهاز المصرفي يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.