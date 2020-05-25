AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عقب عيد الفطر.. كيف تشتري أكبر شهادة إدخار بالبنوك من المنزل

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:31 ص
شهادة إدخار
شهادة إدخار
Advertisements
مايكل عياد
يستكمل البنك الأهلي المصري، طرح شهادة الادخار الجديدة والتي تمتد لمدة سنة بفائدة 15%، تصرف شهريًا، وذلك بدءا من الأحد المقبل، والموافق 31 مايو، وذلك عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تم طرحها بداية من الأحد الموافق 22-3-2020 الماضي.

وحرصا من "صدى البلد" على تسهيل الأمر للمواطنين وحتى لا يتكدس المودعين بفروع البنوك عقب إجازة عيد الفطر المبارك في ظل مجهودات الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فنستعرض خلال السطور التالية كيفية شراء شهادة عن طريق التطبيق الخاص بالبنك.

اقرأ أيضا:


على أن يكون الشرط الوحيد لذلك أن تكون الأموال المراد شراء شهادة بها بالفعل في الحساب المراد إجراء الشهادة عبره، كما إنه هناك طريقة أخرى حال عدم توافر الأموال، وذلك عن طريق إيداعها عن طريق ماكينات الصراف الآلي والعودة مجددا للتطبيق وتنفيذ العملية منه، والخطوات كالآتي:

- تحميل التطبيق والاتصال بخدمة العملاء لتفعيله
- فتح التطبيق واختيار تسجيل دخول الأفراد
- كتابة كود المستخدم أو الـ user id علما أنه ذات الكود الخاص بـ Ahly net للعملاء المشتركين في الخدمة
- الخطوة التالية هي كتابة الـ password  ثم الضغط تسجيل الدخول
- إختيار "إصدار شهادات/ ودائع" من إختيارات الصفحة لرئيسية.
- اختيار المنتج "شهادات إدخار"، ثم نحدد حساب الإصدار "حال كان للعميل أكثر من محفظة بذات الحساب".
- عقب ذلك ستظهر قائمة بكافة أنواع شهادات البنك الأهلي سواء بالجنيه المصري أو أجنبي أو حتى ودائع
- سيتم اختيار الشهادة الجديدة، ويجب التأكد من تفاصيلها حتى لا يتم الضغط على اختيار خاطئ
- تحديد المبلغ المراد شراء الشهادة به
- بالضغط على متابعة، سيظهر اختيارات خاصة بالشهادة ذاتها "كمثال، صرف الأرباح شهريا أم ربع سنويا أن سنويا".
-الضغط على تأكيد، فنعود أتوماتيك إلى الصفحة الرئيسية وسيظهر في المبلغ المتواجد بالحساب خصم مبلغ الشهادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك مصر يصدر شهادة إدخارية بعائد 15%

بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا

شهادة ابن مصر.. بنك مصر يعلن عن مفاجأة لعملائه

متاحة لأشهر قادمة.. بنك مصر يوضح طرق شراء شهادة الـ15% أونلاين

بلاش تنزل من بيتك.. 5 خدمات هامة يمكنك إنجازها من المنزل

ابن مصر لدعم الاقتصاد بعائد 15%

ترشيحاتنا

عرض العيد مستمر.. اشترى سامسونج Galaxy note 9 بـ 5500 جنيه فقط

هل يشترط صيام الستة من شوال بعد العيد مباشرة.. الإفتاء تجيب

أفضل يوم في أوروبا.. رفع جزئي وفتح للمطاعم والحانات بعد أشهر الوباء

يسرا: كان نفسي أبقى أم

بعد استشهادهم في أيام العيد.. حقيقة إنشاء مستشفى عزل للأطقم الطبية.. تفاصيل

بالدولار و بعد الخصم .. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من البيض يثير الجدل على السوشيال ميديا

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها

سعر ومواصفات ام جي mg zs بعد التخفيضات الأخيرة.. صور