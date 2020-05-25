3.5 مليون عملية سحب من ماكينات البنك الأهلي خلال أسبوع تقريبا

أعلن البنك الاهلى ان حجم السحب من ماكينات الـ ATM التابعة للبنك خلال اسبوع تقريبا بلغ نحو 7.5 مليار جنيه من خلال 3.5 مليون عملية سحب.

يذكر ان البنك الأهلي المصري حقق طفرة غير مسبوقة حيث وصل بـ محفظة الودائع الخاصة به إلى 1.5 تريليون جنيه وهو الإنجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية.

وفى هذا الصدد اكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك أن الوصول بحجم الودائع لتتخطى حاجز تريليون ونصف التريليون جنيه يضيف إلى الإنجازات التي حققتها أسرة العاملين بالبنك الأهلي المصري بفضل خبرات ومجهودات فرق العمل التي تقدم أعلى مستوى من جودة الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأضاف عكاشة أن تحقيق محفظة ودائع بتلك القيمة الضخمة - التي تتجاوز حصتها السوقية 30% - إنما تعكس ثقة العملاء بمختلف أنماطهم واحتياجاتهم في البنك الأهلي المصري وقدرة البنك على تلبية مختلف احتياجاتهم الادخارية والتمويلية من خلال استراتيجية متكاملة ومرونة فى التطوير والاستجابة لمتغيرات السوق حفاظا على ريادته فى خدمة عملائه والاقتصاد القومي.

ومن جانبه صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك المحفظة الضخمة التي قفزت بنحو 300 مليار جنيه عن العام الماضي، تتضمن مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير، إضافة الى الودائع لأجل وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 15% والتي طرحها البنك مؤخرا، حيث شهدت إقبالا كبيرا من جمهور العملاء إلى أن وصل إجمالي مبيعاتها إلى حوالي 88 مليار جنيه في فترة وجيزة، مؤكدا على ان البنك يحرص على زيادة معدلات توظيف الودائع بصورة متنامية ومدروسة.