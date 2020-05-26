الصحة: تجارب مصر على كورونا تعتبر الأولى من نوعها بالعالم

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن مصر تحتل المركز التاسع بين الدولة المشاركة في البحوث الطبية الخاصة بـ فيروس كورونا، بعدد دراسات بلغت 21 بحثًا، وأن جامعة عين شمس كانت لها دور كبير فى ذلك.





وأضاف مصطفى غنيمة خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك اهتماما من الدولة المصرية بعمل التجارب العلمية وتحديدًا على الأبحاث الخاصة بكورونا.





وأوضح مصطفى غنيمة أن هناك تجارب مصرية على كورونا تعتبر الأولى من نوعها بالعالم، وأكد أن الباحثين المصريين والأطباء المصريين لديهم الكثير.





وأشار مصطفى غنيمة إلى أن ما توصلت له من من أبحاث على كورونا سيتم توثيقه ونشره على المستوى العالمى.





ولفت مصطفى غنيمة إلى أن، جميع دول العالم تسعى للتوصل لعلاج لفيروس كورونا المستجد الذي يهدد جميع دول العالم.