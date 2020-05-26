مستشار وزيرة الصحة: سنحاسب المقصرين في وفاة الدكتور وليد بمستشفى المنيرة.. فيديو

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والطوارئ، إن عدد الإصابات في الأطقم الطبية عددها 291 إصابة بفيروس كورونا من بينهم 99% أطباء وهذه أرقام عادية مقارنة بالأرقام العالمية.





وأضاف شريف وديع خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصري، أن الوزارة تقدم التعازى لكافة شهداء الجيش الأبيض ونحن لا نتمنى أن يتوفى فرد واحد ولكن من يمت هم شهداء واجب .



