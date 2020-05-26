مستشار وزيرة الصحة: سنحاسب المقصرين في وفاة الدكتور وليد بمستشفى المنيرة.. فيديو

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والطوارئ، إن عدد الإصابات في الأطقم الطبية عددها 291 إصابة بفيروس كورونا من بينهم 99% أطباء وهذه أرقام عادية مقارنة بالأرقام العالمية.
وأضاف شريف وديع خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصري، أن الوزارة تقدم التعازى لكافة شهداء الجيش الأبيض ونحن لا نتمنى أن يتوفى فرد واحد ولكن من يمت هم شهداء واجب .
وأوضح مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارىء: أننا نعمل على متابعة توفير جميع سبل الرعاية للأطقم الطبية وتم توفير جناح في جميع المستشفيات لعلاج الاطباء وأسرهم المصابين .
ونوه إلى أن الأطباء هم الركن الأساسي للدفاع عن المواطنين من فيروس كورونا ويجب الحفاظ عليهم .
وأشار إلى أن انهيار النظم العالمية الطبية كان سببها الأطباء والنقص في التمريض، مؤكدا أن هناك تحقيقا سيتم في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، إثر إصابته بفيروس كورونا في مستشفي المنيرة، وستتم محاسبة المقصرين .