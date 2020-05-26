AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار وزيرة الصحة: سنحاسب المقصرين في وفاة الدكتور وليد بمستشفى المنيرة.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:57 ص
شريف وديع
شريف وديع
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والطوارئ، إن عدد الإصابات في الأطقم الطبية عددها 291 إصابة بفيروس كورونا من بينهم 99% أطباء وهذه أرقام عادية مقارنة بالأرقام العالمية.

وأضاف  شريف وديع خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصري، أن الوزارة تقدم التعازى لكافة شهداء الجيش الأبيض ونحن لا نتمنى أن يتوفى فرد واحد ولكن من يمت هم شهداء واجب .

وأوضح مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارىء: أننا نعمل على متابعة توفير جميع سبل الرعاية للأطقم الطبية وتم توفير جناح في جميع المستشفيات لعلاج الاطباء وأسرهم  المصابين .

ونوه إلى أن الأطباء هم الركن الأساسي للدفاع عن المواطنين من فيروس كورونا ويجب الحفاظ عليهم .

وأشار إلى أن انهيار النظم العالمية الطبية كان سببها الأطباء والنقص في التمريض، مؤكدا أن هناك تحقيقا سيتم في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، إثر إصابته بفيروس كورونا في مستشفي المنيرة، وستتم محاسبة المقصرين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل الشكر للجنود المجهولين.. هالة زايد توجه رسالة إلى أبطال الأطقم الطبية

الصحة: تسجيل 160 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا..و 14 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 2350 حالة لفيروس كورونا.. و 178 حالة وفاة.. وتعافي ٥١٤

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 514 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى 683 حالة

إجراء تحاليل الكاشف السريع لجميع الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد موسى على بيان الصحة بشأن مصابي كورونا

المينك.. حيوان جديد ينقل فيروس كورونا إلى البشر

أصبحت شابة.. جنا عمرو تخطف الأنظار

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طبيب المنيرة المتوفى بـ كورونا

عقب إصابته بكورونا.. آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الزمالك

قرد يهاجم لبنى عسل على الهواء ويجعلها تصرخ وتترك ستوديو الحياة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا