قطاع الطب الوقائي بالصحة: 800 من الأطقم الطبية مصابون بكورونا

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن كل مستشفيات وزارة الصحة مفتوحه لأي عضو من الأطقم الطبية المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنهم يتلقون الخدمات الطبية على أكمل وجه.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن هناك 800 فرد من الأطقم الطبية مصابون بكورونا.





وروى تفاصيل إصابة الطبيب وليد يحيى، بكورونا قائلا:"لما تم اكتشاف أنه مصاب كورونا وتم التعامل معه الخميس وثبت إيجابيتها يوم الجمعة حصل على العلاج اللازم".





وأكمل:" د. وليد يحيى شعر بأعراض كورونا يوم الخميس وتم التعامل معه في مستشفى المنيرة، وكان يجب وضعه في الرعاية المركزة بالمستشفى بعد إصابته بكورونا".

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لدينا رصيد استراتيجي كبير من المستلزمات الطبية ولا يوجد أي نقص في أي مستشفى على مستوى الجمهورية.