AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قطاع الطب الوقائي بالصحة: 800 من الأطقم الطبية مصابون بكورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:17 م
علاء عيد
علاء عيد
Advertisements
عادل نصار

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن كل مستشفيات وزارة الصحة مفتوحه لأي عضو من الأطقم الطبية المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنهم يتلقون الخدمات الطبية على أكمل وجه.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن هناك 800 فرد من الأطقم الطبية مصابون بكورونا.


وروى تفاصيل إصابة الطبيب وليد يحيى، بكورونا قائلا:"لما تم اكتشاف أنه مصاب كورونا وتم التعامل معه الخميس وثبت إيجابيتها يوم الجمعة حصل على العلاج اللازم".


وأكمل:" د. وليد يحيى شعر بأعراض كورونا يوم الخميس وتم التعامل معه في مستشفى المنيرة، وكان يجب وضعه في الرعاية المركزة بالمستشفى بعد إصابته بكورونا".

 

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لدينا رصيد استراتيجي كبير من المستلزمات الطبية ولا يوجد أي نقص في أي مستشفى على مستوى الجمهورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم 6 أطباء.. مصادر: 26 مصابا بفيروس كورونا من الأطقم الصحية

26 مصابا بين الأطقم الطبية.. بينهم 6 أطباء

خسائر الجيش الأبيض.. أكثر من 30 مصابا وحالتين وفاة.. تفاصيل

خسائر جيش مصر الأبيض.. أكثر من 30 مصابا وحالتي وفاة.. نقابة الأطباء تطالب ببيانات المصابين.. والصحة تنعي الطبيب أحمد اللواح شهيد الواجب

فحص يومي للعاملين وممر للمصابين..الصحة تلزم المستشفيات بإجراءات جديدة لمواجهة كورونا

الأطباء: إجراءات الطب الوقائي تحد من إصابة الأطقم الطبية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. هل عزل عمرو دياب نفسه عن دينا الشربيني

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طبيب المنيرة المتوفى بـ كورونا

ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية

بعد شفاء 3 حالات.. حميات سوهاج: خلطة العسل وحبة البركة والبابونج علاج لـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح سيارات طبق الأصل من افخم السيارات العالمية بسعر رخيص .. صور

وفاء من نوع خاص .. بطل الاختيار يزور قبر الشهيد علي السيد.. صور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في العالم .. صور