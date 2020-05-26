الصحة: نعمل على إصلاح أي قصور نتيجة ضغط جائحة كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد نصر، مدير وحدة مقدمى الخدمة الطبية بوزارة الصحة، إن الدولة والوزارة حريصان على توفير الدعم الكامل للأطقم الطبية كما أن هناك وحدة خاصة لمقدمي الخدمة الطبية، منشأة حديثا.





وأضاف أحمد نصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة ، المذاع علي القناه الأولى، أنه منذ منتصف شهر إبريل، أجرينا 578 تحليلا للعاملين في مستشفيات الحميات والصدر والعزل.





قمنا بعمل ندوات ودورات للأطقم الطبية خلال الفترة الماضية؛ لتعليمهم كيفية العمل على بروتوكولات العلاج المخصصة لمواجهة فيروس كورونا . وأوضح أحمد نصر، أننا قمنا بإجراء مسحات طبية إلى 8913 للعاملين من الأطقم الطبية في مستشفيات العزل ، متابعا:





وأكمل تصريحاته: قمنا بعمل دعم نفسي للأطقم الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل عن طريق زملاء من المتخصصين النفسيين، كما نقوم بالاتصال عشوائيا على العاملين في مستشفيات العزل، ونجري استطلاعا لآرائهم ، ومعرفة نوعية المشاكل التي تواجههم ، ونقوم بالعمل على حلها.



