AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: نعمل على إصلاح أي قصور نتيجة ضغط جائحة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:38 ص
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد نصر، مدير وحدة مقدمى الخدمة الطبية بوزارة الصحة، إن الدولة والوزارة حريصان على توفير الدعم الكامل للأطقم الطبية  كما أن هناك وحدة خاصة لمقدمي الخدمة الطبية، منشأة حديثا.

وأضاف أحمد نصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة، المذاع علي القناه الأولى، أنه منذ منتصف شهر إبريل، أجرينا 578 تحليلا للعاملين في مستشفيات الحميات والصدر والعزل.

وأوضح أحمد نصر، أننا قمنا بإجراء مسحات طبية إلى 8913 للعاملين من الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، متابعا: قمنا بعمل ندوات ودورات للأطقم الطبية خلال الفترة الماضية؛ لتعليمهم كيفية العمل على بروتوكولات العلاج المخصصة لمواجهة فيروس كورونا .

وأكمل تصريحاته: قمنا بعمل دعم نفسي للأطقم الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل عن طريق زملاء من المتخصصين النفسيين، كما نقوم بالاتصال عشوائيا على العاملين في مستشفيات العزل، ونجري استطلاعا لآرائهم، ومعرفة نوعية المشاكل التي تواجههم، ونقوم بالعمل على حلها.

واستطرد: هناك 46 الفا من الأطقم الطبية يعملون في مستشفيات الحميات والصدر والعزل، عدد الإصابات بينهم 291، والوفيات 11، ونحن مستمرون في اصلاح اى قصور يحدث نتيجة الضغط بسبب جائحة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: الموافقة على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لفيروس كورونا.. 21 إصابة و 2 وفاة بفيروس كورونا لكل مليون شخص في مصر.. و7 مدن جامعية تم تحويلها لمستشفيات عزل لمواجهة فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و15 حالة وفاة

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

رد الجميل .. وزيرة الصحة: دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير للمصابين من الأطقم الطبية

وزيرة الصحة: إجراء 19 ألف تحليل للأطقم الطبية خاص بفيروس كورونا حتى الآن

الصحة تكشف الحقائق حول فيروس كورونا.. والأطباء: دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لمصابي الأطقم الطبية.. إجراء 19 ألف تحليل.. و291 مصابا و11 وفاة في جيش مصر الأبيض حتى الآن

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد موسى على بيان الصحة بشأن مصابي كورونا

6 جرائم بشعة في ثاني أيام العيد.. أبرزها حكاية ربة منزل ألقت نفسها من الثالث بسبب منعها من زيارة والدتها

5 طرق لمحاربة كورونا والعدوى

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 26/5/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا

دموعها تتساقط .. ليلى علوي تحدث ضجة بسبب تسجيل صوتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا