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منوعات

قصة وفاء.. كلب ينتظر صاحبه في المستشفى 3 أشهر رغم وفاته بكورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في كثير من الأحيان تمنحنا الكلاب دروسا في معاني الإنسانية، كونها يعرف عنها "الوفاء" لأصحابها، فقد انتظر كلب مخلص صاحبه في مستشفى في الصين لمدة ثلاثة أشهر دون أن يعلم أن صاحبه قد مات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وصل الكلب المخلص إلى مستشفى تايكانج بمدينة ووهان الصينية  مع صاحبه المسن في ذروة جائحة فيروس كورونا  المستجد في فبراير، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وبعد 5 أيام توفي صاحب الكلب، ولكن الأخير لا زال موجودًا بالمستشفى، فوفقا لعامل النظافة بالمستشفى "تشو يوتشن" البالغ  من العمر  65 عاما ، قال أن الكلب البالغ من العمر سبع سنوات والذي سماه "شياو باو" انتظر في الردهة لمدة ثلاثة أشهر. 

خلال ذلك الوقت ، تم إطعامه والاعتناء به من قبل العاملين بالمستشفى حتى تم رفع القيود في ووهان في 13 أبريل ، وتم الاعتناء به من قبل "وو كويفين" التي كانت تدير سوبر ماركت المستشفى الذي سمح بإعادة فتحه.

و قالت السيدة "وو": "لاحظت الكلب الصغير لأول مرة عندما عدت إلى العمل في منتصف أبريل، و أخبروني أن صاحب شياو باو ، دخل المستشفى أثناء جائحة كورونا وقد توفي بالمستشفى"، وأضافت :"لكن شياو باو لم يكن يعلم وظل في المستشفى يبحث عنه".

وأوضحت :"'لم يغادر المستشفى أبدًا طوال هذه الفترة، فهو مؤثر بشكل لا يصدق ومخلص للغاية"، وقالت "وو" إن شياو باو رفض المغادرة من محيط المستشفى وحتى إذا تم إخراجه عمدًا في مكان بعيد ، فإنه يعود إلى المستشفى وينتظر عودة مالكه بصبر.
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