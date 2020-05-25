AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كلام نهائي.. بريطانيا تطمئن مواطنيها: علاج كورونا سيكون متاحا في سبتمبر المقبل

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أعلن الرئيس التنفيذي لكبرى شركات إنتاج الادوية في بريطانيا، عن خبر سار للبريطانين و طمأنهم أنه بحلول شهر سبتمبر المقبل سيعلن عن توافر لقاح علاج كورونا في الاسواق . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،أن باسكال سوريو رئيس كبرى شركات الأدوية في بريطانيا أن لقاح علاج كورونا سيكون جاهزا  في بداية فصل الخريف . 

و كشفت الشركة، انها تعمل على تجهيز 400 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا ، خلال الشهور القادمة و العمل يسري بشكل سريع في المعامل البريطانية اليوم . 

كما أكد " باسكال" أن البريطانيون هم أول من سيستخدمون اللقاح حتى تضمن الحكومة شفاء مواطنيها ، و من بعده يمكن أن ينتجوا لقاحات بكميات اكبر لتصديرها للعالم كله و أن التصدير سيكون عن طريق الدول المجاورة في البداية لضمان تعافي بريطانيا . 

جدير بالذكر أنه أضاف ضرورة السرعة في انتاج اللقاح و تجربته و متابعة فعاليته قبل اختفاء الفيروس و عدم تمكنهم من علاجه ، و أشار إلى ضرورة انتاجه لأن الفيروس اذا اختفى سيعود بشكل أقوى و سيكون اللقاح أقل فعالية من المرة الاولى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا تعلن: علاج فيروس كورونا خلال 8 شهور

قريبا.. بريطانيا تختبر لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا

عالمة بريطانية تعلن نجاحها في إنتاج لقاح ضد كورونا.. متى سيكون متاحا؟

بريطانيا تستعد لإنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

4 أشهر على إنتاج أول لقاح في العالم لـ كورونا.. اعرف التفاصيل

شركة أدوية عالمية توفر مليار جرعة من لقاح كورونا

ترشيحاتنا

عقب عيد الفطر.. كيف تشتري أكبر شهادة إدخار بالبنوك من المنزل

عالم حاصل على نوبل يزعم تسبب عمليات الحظر في تفشي وباء كورونا

تسجيل 40 ألف وفاة بـ كورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

شرط بعقد كارتيرون الجديد من أجل الاستمرار مع الزمالك

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها

الأيام التي يحرم الصيام فيها .. 6 أيام منهى فيها الصوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباءة العيد.. شاهد يارا بإطلالة مختلفة تبهر الجمهور

قناة السويس تشهد عبور السفينة أكبر سفينة حاويات في العالم HMM ALGECIRAS.. صور

بعد التخفيضات الأخيرة| مواصفات وأسعار إم جي mg rx5 اليوم في مصر