كلام نهائي.. بريطانيا تطمئن مواطنيها: علاج كورونا سيكون متاحا في سبتمبر المقبل

أعلن الرئيس التنفيذي لكبرى شركات إنتاج الادوية في بريطانيا، عن خبر سار للبريطانين و طمأنهم أنه بحلول شهر سبتمبر المقبل سيعلن عن توافر لقاح علاج كورونا في الاسواق .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،أن باسكال سوريو رئيس كبرى شركات الأدوية في بريطانيا أن لقاح علاج كورونا سيكون جاهزا في بداية فصل الخريف .





و كشفت الشركة، انها تعمل على تجهيز 400 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا ، خلال الشهور القادمة و العمل يسري بشكل سريع في المعامل البريطانية اليوم .





كما أكد " باسكال" أن البريطانيون هم أول من سيستخدمون اللقاح حتى تضمن الحكومة شفاء مواطنيها ، و من بعده يمكن أن ينتجوا لقاحات بكميات اكبر لتصديرها للعالم كله و أن التصدير سيكون عن طريق الدول المجاورة في البداية لضمان تعافي بريطانيا .





جدير بالذكر أنه أضاف ضرورة السرعة في انتاج اللقاح و تجربته و متابعة فعاليته قبل اختفاء الفيروس و عدم تمكنهم من علاجه ، و أشار إلى ضرورة انتاجه لأن الفيروس اذا اختفى سيعود بشكل أقوى و سيكون اللقاح أقل فعالية من المرة الاولى .