بابا وحش مصر.. عبد الباسط حمودة بصحبة ابنته على الـ تيك توك

نشرت هدير عبد الباسط ابنه الفنان عبد الباسط حموده فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك.





وظهرت هدير عبد الباسط بصحبة والدها وهو يغني: "كده.. هي بقت كده".





وكتبت معلقة علي الفيديو: "أنا وبابا وَحْش مصر، عبد الباسط حموده، #كده هي بقت كده، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا".





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وجاءت التعليقات كالآتي:





ربنا يخليكوا لبعض

نجم مصر كلها

احلي عبد الباسط حموده

منور التيك توك





وكان قد عبر عبد الباسط حمودة، عن رأيه في أغاني الفنان محمد رمضان، وقال: "محمد رمضان مش مغني، ولكن له لون خاص في أغانيه ويبتعد فيها عن الكلمات البذيئة، وله جمهوره".





و الجدير بالذكر أن كشف المطرب الشعبي، سبب هجوم الملحن عمرو مصطفى، على أغنيته الشهيرة "أنا مش عارفني".





وقال حمودة مستنكرًا طريقة تعليقه على أغنيته: "من الحلمية وابن حتتي، بس هو ميعرفش يلحن لحد غير عمرو دياب، ومش حافظ مزيكا، ومبيعرفش يلحن حاجة من الأغاني بتاعتي، زي أغنية أنا مش عارفني".