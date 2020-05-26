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فن

بابا وحش مصر.. عبد الباسط حمودة بصحبة ابنته على الـ تيك توك

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:15 ص
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
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ميرنا محمود
نشرت هدير عبد الباسط ابنه الفنان عبد الباسط حموده  فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك. 

وظهرت هدير عبد الباسط بصحبة والدها وهو يغني: "كده.. هي بقت كده".

وكتبت معلقة علي الفيديو: "أنا وبابا وَحْش مصر، عبد الباسط حموده، #كده هي بقت كده، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا".

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وجاءت التعليقات كالآتي:

ربنا يخليكوا لبعض 
نجم مصر كلها 
احلي عبد الباسط حموده 
منور التيك توك 

 وكان قد عبر عبد الباسط حمودة، عن رأيه في أغاني  الفنان محمد رمضان، وقال: "محمد رمضان مش مغني، ولكن له لون خاص في أغانيه ويبتعد فيها عن الكلمات البذيئة، وله جمهوره".

و الجدير بالذكر أن كشف المطرب الشعبي، سبب هجوم الملحن عمرو مصطفى، على أغنيته الشهيرة "أنا مش عارفني".

وقال حمودة مستنكرًا طريقة تعليقه على أغنيته: "من الحلمية وابن حتتي، بس هو ميعرفش يلحن لحد غير عمرو دياب، ومش حافظ مزيكا، ومبيعرفش يلحن حاجة من الأغاني بتاعتي، زي أغنية أنا مش عارفني".
@haderabdelbasithamoda

انا وبابا وحش مصر عبد الباسط حموده ##كده هي بقت كده كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا😍❤️

♬ الصوت الأصلي - haderabdelbasithamoda
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