أخبار الرياضة.. ميسي يتعرض لاعتداء خطير..والأهلي والزمالك يتفوقان على ليفربول برشلونة وريال مدريد

نشر موقع "صدى البلد" على مدارالساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والأوروبية.





ارتبط اسم اللاعب طه ياسين الخنيسي مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي بقوة بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية .













اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدينة أبها، لإقامة معسكر داخلي لحكام الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لمدة 12 يومًا، قبل استئناف النشاط الرياضي .













كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن الثنائي الذي يهتم مسئولو النادي الأبيض بالتعاقد معهما خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة.













أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،عن وضع حد للموسم في الدرجتين الأولى والثانية للسيدات، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، دون الإفصاح عن تحديد كيفية يحسم الترتيب النهائي فيما يتعلق بالتتويج، والصعود والهبوط.













اختارت صحيفة ماركا الاسبانية، 40 ناديا حول العالم للتصويت أمام الجماهير، لاختيار أفضل جماهير حول العالم، وضمت القائمة 5 أندية عربية.













كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعتداء "جنسي" ، والذي وصفته بـ " الخطير"، وذلك خلال بداية مسيرته مع الفريق الأول لنادي برشلونة.



