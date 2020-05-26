رفض جرائم تركيا في ليبيا.. والسعودية تعلن إجراءات التعايش مع كورونا.. الأبرز في صحف الإمارات

سلطت الصحف الاماراتية، اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكد خبراء أن القطاع الفندقي في الإمارات، أكمل استعداداته لمرحلة ما بعد «كورونا»، من خلال تجهيز الأنظمة الرقمية التي تضمن تقليل الاحتكاك بالنزلاء، إلى حده الأدنى، بالإضافة إلى إطلاق الحملات الترويجية، والعروض المتنوعة، وتجديد الشراكات مع شركات السياحة العالمية، ومواقع الحجز الإلكتروني.





ومن مصر، ناشدت مصر المجتمع الدولي الاستمرار في دعمه للقارة الأفريقية في مواجهة ما فرضته جائحة «كورونا» من تحديات جديدة تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية، مشيرةً إلى أن أزمة جائحة «كورونا» التي تجتاح العالم الآن، بما في ذلك دول القارة الأفريقية، تُذكرنا بأهمية العمل المُشترك.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





فيما اتفقت مصر واليونان، على رفض تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، الأمر الذي يزيدها تعقيدًا.





وفي ليبيا، كشف اعتقال الجيش الوطني الليبي، الإرهابي أبو بكر البويضاني في محيط طرابلس، عن مستوى القيادات الإرهابية التي يعتمد عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تنفيذ أجنداته الإقليمية.





ومن السعودية، ذكرت وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم الثلاثاء أن المملكة ستعدل أوقات حظر التجول هذا الأسبوع وستعود بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





ودوليا، أفادت وزارة الصحة في البرازيل أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد كانت أعلى من الوفيات في الولايات المتحدة لأول مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 399 حالة.





فيما أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 344 ألفًا و107 أشخاص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق مصادر رسميّة.





كما تم تعليق تجربة سريرية لاستخدام عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كوفيد-19 وسط مخاوف تتعلق بالسلامة، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.