صاعقة قوية تضرب منزلا في السعودية.. فيديو

قام أحد المواطنين في السعودية بتصوير صاعقة رعدية شديدة تعرضت لها منطقة عسير في السعودية، أدت إلى إتلاف شجرة معمرة وإتلاف بعض الأجهزة الكهربائية في منزل أحدهم.





تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع، تويتر، مقاطع فيديو تم التقاطها للصاعقة التي ضربت الشجرة والمحول الكهربائي الواقع بجانبها وبعض الأثاث في المنزل.





نجح أحد الرواد في تصوير لحظة ضرب الصاعقة للمنزل، ليثبت أنه حادث طبيعي بعد شك المواطن الذي تعرض منزله للإتلاف أن أحدهم كان يريد إحراق منزله.





يظهر في المقطع آثار إتلاف الصاعقة للأثاث والأجهزة الكهربائية، فضلا عن الهزة القوية التي أحدثتها في المنزل وأدت إلى فزع المواطنين في المنطقة المحيطة بالمنزل.





جدير بالذكر أن الصاعقة لم تتسبب في أي خسائر بشرية، وكانت الخسائر شجرة معمرة وبعض الأدوات الكهربائية بحسب ما ظهر في الفيديو.

صاعقة رعدية قوية تضرب منزل مواطن وقطعت شجرة في شواص ب محافظة بلقرن شمال #ابها ٢٠٠ كم تقريبا.

اليوم الاثنين ٢ شوال ١٤٤١ #عسير

📷 علي العلياني pic.twitter.com/etHQVCaYfr — ؟؟؟؟؟؟ (@af1972afa) May 25, 2020